По всему миру зафиксирован сбой в работе Facebook и Instagram

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Фото © Pixabay

Наибольшие сложности пользователи испытали с загрузкой ленты в "Инстаграме" и изображений в "Фейсбуке".

Пользователи "Фейсбука" и "Инстаграма" из нескольких стран сообщили о проблемах в работе сервисов. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который занимается отслеживанием сбоев в работе популярных веб-ресурсов.

Трудности с доступом к сайтам заметили жители России, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Бразилии, США, Японии и других стран. Первые сообщения о сбоях поступили в 16:30 по московскому времени.

Наибольшие проблемы вызвала загрузка ленты в "Инстаграме". Об этом заявили 63% пользователей. Трудности с загрузкой графических изображений в "Фейсбуке" испытали 46%. Также сообщается об ошибках при входе в аккаунт и размещении постов.

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