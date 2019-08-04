Стрелку из Эль-Пасо может грозить смертная казнь

Американец Патрик Крузиос, который устроил стрельбу в американском городе Эль-Пасо (штат Техас), может быть приговорён к смертной казни. Об этом сообщает телеканал Fox News, ссылаясь на прокурора Западного округа штата Техас Джона Баша.

По словам государственного обвинителя, дело о стрельбе в Эль-Пасо будет рассматриваться как преступление на почве ненависти, в связи с этим 21-летнему американцу может грозить высшая мера наказания.

— Дело будет рассматриваться как дело о внутреннем терроризме, изучаем вопрос вынесения смертного приговора, — сказал Баш.

По последним данным, в результате инцидента в Техасе погибло по меньшей мере 20 человек, среди них было трое мексиканцев. По словам лидера латиноамериканского государства, к ситуации подключились МИД Мексики и консул в Эль-Пасо.

Ранее стало известно, что задержанный по подозрению в преступлении 21-летний Патрик Крузиос, перед тем как устроить стрельбу, опубликовал манифест, в котором поддержал теракт, произошедший в мечети в Новой Зеландии.