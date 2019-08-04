Юрист дал оценку делу блогера, угрожавшего детям полицейских

По мнению юриста, правоохранительные органы должны дать обществу мощный сигнал после угроз детям сотрудников полиции.

Глава фонда "Научный центр имени К.П. Орловского" юрист Сергей Карнаухов прокомментировал дело блогера, призывавшего к насильственным действиям в отношении детей силовиков. По его мнению, действия пользователя подпадают сразу под несколько статей. Но правоохранители сегодня "загнаны в административно-правовое поле" и не могут использовать весь арсенал, который предоставляет им закон.

— Для того чтобы, например, против этого Макса Стеклова применять какие-то меры, нужны специальные оперативно-разыскные мероприятия, которые проводятся только с санкции суда, — приводит слова эксперта издание "Антимайдан".

Но юрист считает, что суд не даст эти санкции без состава тяжкого или средней степени тяжести уголовного преступления. Карнаухов полагает, что нужно вернуться к практике приказа МВД СССР об оперативно-разыскной профилактике. Только так можно повлиять на индивидуальное поведение.

Карнаухов также заявил, что силовики должны дать обществу мощный и понятный сигнал после несанкционированной акции и призывам к убийству детей сотрудников.

Напомним, ранее СКР задержал блогера Владислава Синицу, который под ником Макс Стеклов в социальных сетях призывал подвергать насильственным действиям детей сотрудников правоохранительных органов. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершённое публично". В беседе с Лайфом ветеран ФСБ прокомментировал это дело.