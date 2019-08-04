МИД обратится к США и Германии по поводу вмешательства в дела России

Посольство США опубликовало в соцсетях подробный маршрут несанкционированного митинга 3 августа.

Министерство иностранных дел РФ направит официальные обращения к США и Германии о вмешательстве их дипломатов во внутренние дела России в связи с освещением несанкционированных акций в Москве 3 августа. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1".

По словам дипломата, американское диппредставительство опубликовало в социальных сетях подробный маршрут несанкционированного митинга 3 августа, расписав его буквально поминутно.

— Думаю, что руководство США будет весьма удивлено тем, как их дипломаты вмешиваются в российские внутренние дела, в российскую внутреннюю политику, тем более руководство США неоднократно просило Россию воздержаться от вмешательства в свои внутренние дела, — добавила Захарова.

С комментариями по поводу незаконного митинга выступил также Париж, где несколько месяцев проходят стихийные шествия "жёлтых жилетов" и который "опробовал на своих гражданах все виды карательного инструментария для подавления митингов".

Кроме того, Захарова обратила внимание на материал немецкого издания Deutsche Welle, которое имеет государственное финансирование. С его страниц звучали призывы: "Москвичи, выходите", "Москва, выходи". Представитель МИД РФ отметила, что такое освещение событий в Москве было "антижурналистским".

Напомним, за участие в незаконном митинге в центре Москвы накануне задержано около 600 нарушителей. По данным ГУ МВД России по Москве, на несанкционированную акцию вышло порядка полутора тысяч человек. При этом ранее Прокуратура Москвы предупреждала об ответственности за участие в акции 3 августа. По делу о массовых беспорядках задержали девять человек.