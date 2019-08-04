В ЦИК Белоруссии назвали оптимальную дату для президентских выборов

Оптимальная дата для проведения президентских выборов в Белоруссии — 30 августа 2020 года. Такую точку зрения выразила глава ЦИК республики Лидия Ермошина.
— Думаю, президентская кампания, скорее всего, пройдёт в тот срок, который определён конституцией. Последнее возможное воскресенье — 30 августа 2020 года, — сказала Ермошина в интервью телеканалу ОНТ.
Ранее Лайф писал, что российский лидер Владимир Путин назвал Белоруссию самым близким стратегическим партнёром РФ.
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