В ЦИК Белоруссии назвали оптимальную дату для президентских выборов

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Фото © Flickr / adrian, acediscovery

Оптимальная дата для проведения президентских выборов в Белоруссии — 30 августа 2020 года. Такую точку зрения выразила глава ЦИК республики Лидия Ермошина.

— Думаю, президентская кампания, скорее всего, пройдёт в тот срок, который определён конституцией. Последнее возможное воскресенье — 30 августа 2020 года, — сказала Ермошина в интервью телеканалу ОНТ.

Ранее Лайф писал, что российский лидер Владимир Путин назвал Белоруссию самым близким стратегическим партнёром РФ.

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