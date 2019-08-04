Врачи рассказали, чем опасен неправильный выбор кроссовок

Покупать спортивную обувь специалисты рекомендуют лично. При этом желательно консультироваться с опытными сотрудниками, которые поощряют пробные пробежки в обуви в магазине.

Неправильно подобранная спортивная обувь может привести к дискомфорту, травмам, болям в ногах и другим заболеваниям. Об этом сообщает медицинский журнал Medical Xpress.

По словам экспертов, к выбору кроссовок лучше всего подойти с большой ответственностью: стоит обратиться к врачу, чтобы узнать больше о своём здоровье, типе стопы и стиле бега. Кроме того, отличным решением будет взять с собой на встречу со специалистом старую пару спортивной обуви. Следы износа могут сказать многое о перфорации вашей стопы (то есть скатывании внутрь) или супинации (скатывании наружу).

Если не предусмотреть эти факторы, можно заработать судороги, подошвенный фасциит, стрессовые переломы и даже лишиться ногтя на пальце ноги.

Также специалисты советуют учесть рельеф местности: беговые дорожки, асфальт или парк. Протектор и амортизация обуви должны соответствовать поверхности, на которой вы будет впоследствии бегать.

В заключение эксперты подчеркнули, что не стоит запасаться спортивной обувью на всю жизнь вперёд, поскольку выбранная сегодня вами пара может оказаться неподходящей через пять лет. Это объясняется тем, что размер стопы меняется с течением жизни.

Ранее Лайф писал, что злоупотребление обувью на каблуке или платформе, так же как и переход со шпилек на кроссовки в течение дня, опасно из-за риска возникновения микронадрыва связок.