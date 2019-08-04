Более 200 детей эвакуировали из лагерей на Кубани из-за угрозы смерчей

Детей и взрослых вывезли в город Славянск-на-Кубани и село Ачуево. Всего — 250 детей и 79 взрослых.

В Краснодарском крае из-за непогоды эвакуировали более 300 человек из двух детских оздоровительных лагерей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

Согласно прогнозу метеорологов, в акватории Чёрного моря могут образоваться смерчи. Из лагеря "Ровесник" было вывезено 90 детей и 25 взрослых, из лагеря "Лебяжий берег" — 160 детей и 54 взрослых. Эвакуировали их в город Славянск-на-Кубани и село Ачуево соответственно.

Ранее сообщалось, что в Приамурье из-за угрозы подтопления эвакуировали из лагеря более 150 детей.