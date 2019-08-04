В Британии испугались незаметного вторжения российских бесшумных подлодок

Подводные лодки проекта "Варшавянка" погружаются на глубину 300 метров. Их экипаж состоит из 52 человек.

Британские военные высказывают опасения по поводу "супертихих" российских дизель-электрических подводных лодок серии 636.3 "Варшавянка". В Лондоне опасаются, что они смогут незаметно проникнуть в территориальные воды королевства, сообщает со ссылкой на источник в Минобороны The Daily Telegraph.

В Лондоне отметили, что субмарины могут подключаться к подводным североатлантическим кабелям, что вызывает большое беспокойство в военных кругах. В этой связи в Минобороны надеются получить дополнительное финансирование из бюджета, чтобы усовершенствовать ВМС страны.

Подводные лодки проекта "Варшавянка" относятся к третьему поколению. Их водоизмещение составляет 3,95 тысячи тонн, скорость подводного хода — 20 узлов, глубина погружения — 300 метров, экипаж — 52 человека.

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