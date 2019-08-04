В Лондоне подросток сбросил ребёнка со смотровой площадки

Семнадцатилетний подросток перекинул шестилетнего мальчика через полутораметровое ограждение смотровой площадки, которая располагается под крышей галереи "Тейт Модерн". Соответствующее заявление распространила пресс-служба полиции Лондона.
Helicopter landing after Tate Modern has been evacuated, not sure what had happened yet. #london #tatemodern #londonnews @Tate pic.twitter.com/tmsbaMjXnY— Kacper Kula (@kulak_at) August 4, 2019
В Скотленд-Ярде добавили, что подозреваемый в покушении был задержан на месте преступления, а пострадавший — госпитализирован. Его состояние оценивается медиками как критическое.
— Проведено задержание подростка после того, как ребёнок был сброшен с большой высоты в [лондонском] районе Саутуарк. Полиция была вызвана около 14:40 (16:40 мск) в воскресенье, 4 августа, после поступления сообщений, что маленький мальчик был сброшен со смотровой платформы, расположенной на десятом этаже "Тейт Модерн", — отметили в сообщении.
По предварительным данным, пока нет оснований полагать, что подросток был знаком с жертвой.
Как уточняется, в ходе разбирательств сотрудникам и посетителям галереи временно запретили покидать здание. Позже запрет сняли, но общение с очевидцами продолжается.
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