В Тегеране выразили соболезнования в связи со стрельбой в США

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Фото © Flickr/Ninara

В Министерстве иностранных дел Ирана отреагировали на произошедшие в США инциденты со стрельбой и выразили солидарность с родными и близкими погибших. Позицию ведомства обозначил его официальный представитель Аббас Мусави.

Как уточняет телеканал Al Mayadeen, Мусави высказал "сожаление по поводу убийств американских граждан и выразил солидарность с родственниками жертв инцидентов".

Напомним, за последние сутки в США произошло три инцидента со стрельбой. В результате трагедии в Дейтоне скончалось девять человек, в Эль-Пасо —двадцать, а в ходе происшествия в Чикаго ранения получили семь человек.

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