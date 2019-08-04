МИД предупредил россиян о шторме у берегов Японии и Южной Кореи

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Фото © Facebook / Russian Foreign Ministry. МИД России

Департамент ситуационно-кризисного центра МИД России (ДСКЦ) предупредил граждан России о приближении тропического шторма "Франсиско" к Японии и Южной Корее.

В Тихом океане сформировался тропический шторм "Франсиско"... 6 августа он достигнет японского острова Кюсю, 7 августа — южных районов Республики Корея, — написало ведомство в "Твиттере".

Департамент объявляет также об угрозе наводнений, возможных сбоях в работе с транспортировкой по железной дороге, в авиа- и автосообщении.

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