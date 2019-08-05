Во время наводнения во Вьетнаме погибло пять человек, ещё 14 пропало без вести

Стихия нанесла сильное повреждение 50 домам, ещё 200 зданий оказалось частично разрушено.

В результате произошедшего во Вьетнаме шторма "Вифа", вызвавшего наводнения и оползни, погибло пять человек, судьба ещё 14 неизвестна. Об этом сообщает онлайн-издание VnExpress.

Больше всего от стихии пострадала центральная провинция Тханьхоа, где погибло три человека и 13 пропало без вести. В северных провинциях Баккан и Дьенбьен умерло по одному человеку. К тому же в последнем населённом пункте остаётся не известной судьба ещё одного пострадавшего.

По данным издания, из-за обильных ливней и вызванных ими наводнений сильно повреждено 50 зданий, ещё 200 домов разрушено частично.

Вьетнамские власти проводят поисково-спасательные работы, пытаясь поддерживать связь с удалёнными районами, изолированными из-за шторма.

Согласно информации Центра гидрометеорологического прогнозирования страны, сильный дождь будет продолжаться в воскресенье и понедельник, а потом пойдёт на убыль и прекратится за три-четыре дня.