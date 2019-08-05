Футболистка "Чертаново" Анастасия Березина ушла из жизни в возрасте 21 года

Футболистка столичного "Чертаново" Анастасия Березина ушла из жизни на 22-м году жизни. Соответствующее заявление распространила пресс-служба клуба.
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В нашей семье - огромное горе... В ночь с 3 на 4 августа не стало Анастасии Березиной Больше половины своей жизни Настя отдала нашему клубу, она 11 лет отыграла в "Чертаново", пройдя все ступени - от начальной школы до стартового состава главной команды и каждый день она делала все возможное, чтобы наш клуб становился сильнее и побеждал Настя неоднократно выигрывала Чемпионаты страны, играла в финале Кубка, становилась лучшим игроком и бомбардиром различных турниров, защищала цвета национального флага выступая за юниорскую и молодежную команды России Женский футбольный клуб "Чертаново" выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Анастасии Березиной и скорбит вместе с ними Мы гордимся тем, что ты была нашей частью и всегда будем тебя помнить. Насте был всего 21 год. Светлая память.
Как уточняется, причиной смерти спортсменки стала остановка сердца. Выразив соболезнования родным и близким девушки, представители клуба отметили её заслуги.
— Больше половины жизни Настя отдала нашему клубу, она 11 лет отыграла в "Чертаново", пройдя все ступени — от начальной школы до стартового состава главной команды, — подчеркнули в заявлении.
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