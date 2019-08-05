Трамп провёл переговоры с главами Минюста, ФБР и конгрессом из-за стрельбы в США

Американский лидер также собирается выступить с заявлением по поводу произошедшего 5 августа в 17:00 мск.

Президент США Дональд Трамп провёл телефонные переговоры с руководителями Минюста, ФБР и представителями конгресса страны, чтобы положить конец убийствам, два эпизода которых недавно произошли в Огайо и Техасе. Трансляцию выступления главы государства вёл телеканал Fox News.

— Ненависти нет места в нашей стране, и мы позаботимся об этом. Я поговорил с обоими губернаторами, с генпрокурором Уильямом Барром, я поговорил с главой ФБР Кристофером Рэем… Поговорил с членами конгресса о том, что мы можем сделать. Многие вещи делаются прямо сейчас, — рассказал Трамп.

Также американский лидер добавил, что выступит с заявлением по этому поводу 5 августа в 17:00 мск.

Напомним, стрельба в Дейтоне произошла около часа ночи 4 августа. Свидетели трагедии опубликовали видео с моментом атаки. На кадрах слышна автоматная очередь и видно, как люди в ужасе начинают разбегаться. Согласно последним данным, в результате ЧП погибло девять человек. Число пострадавших увеличилось до 27. Стрелок, которым оказался 24-летний Коннор Беттс, ликвидирован.