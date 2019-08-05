Минтранспорта Ирака: Задержанное Ираном судно не имеет отношения к Багдаду

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Фото © Twitter/jemalrasheed

Иракское Министерство транспорта опровергло заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР) о том, что задержанный ранее танкер принадлежит Багдаду.

Как уточняет телеканал Al Arabiya, в соответствующем заявлении представители ведомства подчеркнули, что "судно, которое Иран задержал в Персидском заливе, не принадлежит Ираку".

Ранее в КСИР выступили с заявлением, что танкер принадлежит Ираку.

Напомним, днём 4 августа силы КСИР задержали танкер, перевозивший контрабандное топливо. Лайф публиковал видео задержания.

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