Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" рассказал о письмах с угрозами расправы

По его словам, несколько месяцев возле дома, где он жил с семьёй, дежурила охрана.

Бывший защитник английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра рассказал о письмах с угрозами расправы, которые он получал после конфликта с нападающим Луисом Суаресом в 2011 году. Об этом бывший футболист рассказал в интервью Daily Mail.

— Я получал очень много писем, в которых меня угрожали убить. Несколько месяцев возле нашего дома дежурила охрана. Моей семье пришлось тяжело, но я вырос на суровых улицах Лез-Юлиса, так что для меня это не было чем-то особенным, — заявил Эвра.

Защитник также признался, что не испытывал ненависти к уругвайскому нападающему, который неоднократно оскорблял его на расовой почве, однако готов был ударить Суареса.

Напомним, конфликт между Патрисом Эвра и Луисом Суаресом, который тогда играл за "Ливерпуль", разгорелся в 2011 году после нескольких случаев оскорбительных выражений в адрес француза.