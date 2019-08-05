"Аэрофлот" отменит рейсы в Лондон 5 и 6 августа из-за забастовки в Хитроу

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Фото © Facebook / Аэрофлот российские авиалинии

Авиакомпания "Аэрофлот" отменит рейсы, планировавшиеся 5 и 6 августа из Москвы в Лондон, в связи с забастовкой сотрудников аэропорта Хитроу, находящегося в британской столице. Об этом сообщается на сайте компании.

С 5 по 6 августа 2019 года ожидается забастовка персонала аэропорта Хитроу в Лондоне. Её организуют работники, осуществляющие предполётный досмотр пассажиров и ручной клади. Предположительно, забастовка может продлиться до 48 часов, — говорится в сообщении авиакомпании.

Отмечается, что в дни забастовки планируется ограничить выполнение ряда рейсов, поэтому "Аэрофлот" перевезёт своих пассажиров рейсами в другой лондонский аэропорт — Гатвик.

Помимо этого, "Аэрофлот" предупреждает о значительном скоплении пассажиров в зонах вылета аэропортов Хитроу и Гатвик, в связи с чем может быть существенно увеличено время предполётного досмотра. Также пассажиров просят заблаговременно пребывать на регистрацию — не менее чем за четыре часа до времени вылета.

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