Полиция США: Дейтонский стрелок приобрёл винтовку в Интернете

В распоряжении Коннора Беттса, устроившего стрельбу в городе Дейтон (штат Огайо), было более двух единиц оружия, при этом одно из них было приобретено в интернет-магазине. Об этом рассказал представитель местной полиции во время пресс-конференции.

Как уточняется, смертельные выстрелы были совершены именно из заказанной в Интернете винтовки.

— У подозреваемого было более одной единицы оружия, одно из которых он заказал онлайн из Техаса, а потом забрал у местного продавца. Второе оружие было куплено напрямую у местного продавца, — рассказал представитель правоохранительных органов.

При этом он добавил, что мотив совершённого Беттсом преступления по-прежнему не установлен.

Ранее СМИ сообщили, что в доме дейтонского стрелка нашли записи, подтверждающие интерес к убийствам.

Как ранее сообщал Лайф, стрельба в Дейтоне произошла около часа ночи 4 августа. Свидетели трагедии публиковали видео с моментом атаки. На кадрах слышна автоматная очередь и видно, как люди в ужасе начинают разбегаться. По последним данным, в результате ЧП погибло девять человек, включая сестру злоумышленника.

Стрелок, которым оказался 24-летний Коннор Беттс, ликвидирован. Что касается пострадавших, их число увеличилось до 27.