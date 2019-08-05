Будущие депутаты Рады от фракции "Слуга народа" завершили обучение в Трускавце

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Фото © Facebook / Rixos Prykarpattya

Избранные в ходе завершившихся выборов в Верховную раду будущие депутаты от фракции "Слуга народа" завершили обучение в городе Трускавце Львовской области.

Неделя интенсивного обучения прошла как один день, — написано в официальном аккаунте партии "Слуга народа" в Facebook.

Отмечается, что гостеприимность комплекса, в котором проходило обучение, повлияла на улучшенное усвоение знаний.

Ранее Лайф писал, что главой президентской партии может стать руководитель избирательного штаба Александр Корниенко, в то время как нынешний партийный глава, Дмитрий Разумков, может занять место спикера Рады.

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