Глава МИД Мексики назвал стрельбу в Эль-Пасо терактом против соотечественников

Министр отметил, что власти латиноамериканской страны собираются предпринять юридические меры для защиты мексиканцев в США.

Мексиканские власти расценили стрельбу в торговом центре Эль-Пасо в штате Техас как теракт против соотечественников. Об этом сообщил глава МИД латиноамериканской страны Марсело Эбрард во время пресс-конференции.

— Мы считаем случившееся террористическим актом, направленным против мексиканско-американского сообщества и мексиканцев в США, — заявил он.

Эбрард добавил, что власти Мексики намерены выдвинуть соответствующие обвинения в суде. В связи со случившейся трагедией руководство латиноамериканской страны собирается предпринять меры юридического характера для защиты находящихся в США мексиканцев.

По последним данным, в результате инцидента в Техасе погибло по меньшей мере 20 человек, среди них было шестеро мексиканцев. Задержанный по подозрению в преступлении 21-летний Патрик Крузиос, перед тем как устроить стрельбу, опубликовал манифест, что позволяет следствию рассматривать теракт как преступление на почве ненависти.