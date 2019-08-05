СМИ: В Каире при взрыве кислородного баллона погибло 16 человек — видео

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При взрыве кислородного баллона на территории Института рака в центре египетской столицы погибло 16 человек, ещё 21 получил ранения. Об этом сообщает официальный представитель Минздрава Египта.

Шестнадцать человек погибли, 21 получил ранения к этой минуте во время инцидента у Института рака, — говорится в сообщении.

Согласно данным агентства, сдетонировавший кислородный баллон находился в автомобиле одного из сотрудников института. Причиной взрыва стало ДТП.

Отмечается, что на месте взрыва произошло возгорание. Десятки пожарных машин направлены к месту инцидента для тушения пожара.

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