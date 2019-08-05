СМИ: В Каире при взрыве кислородного баллона погибло 16 человек — видео

أجهزة الأمن في القاهرة تلقت اخطارا بسماع دوي انفجار في وسط القاهرة ..

ومصادر تؤكد أن نيران هائلة اندلعت في الطابق الثاني بمعهد الأورام بمنطقة المنيل ..

وأن سبب الحادث انفجار أنبوبة أكسجين داخل المبنى. فوق 20 سيارة اسعاف عدت جنبنا واحنا ماشين💔 pic.twitter.com/tlA8TAI4hc — 👑yoshi👑Ⓜ️ (@yoshi2225) August 4, 2019

При взрыве кислородного баллона на территории Института рака в центре египетской столицы погибло 16 человек, ещё 21 получил ранения. Об этом сообщает официальный представитель Минздрава Египта.

— Шестнадцать человек погибли, 21 получил ранения к этой минуте во время инцидента у Института рака, — говорится в сообщении.

Согласно данным агентства, сдетонировавший кислородный баллон находился в автомобиле одного из сотрудников института. Причиной взрыва стало ДТП.

Отмечается, что на месте взрыва произошло возгорание. Десятки пожарных машин направлены к месту инцидента для тушения пожара.