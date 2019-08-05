За прошедшие сутки на территории РФ ликвидировали больше 30 лесных пожаров

В России за минувшие сутки устранили больше 30 очагов лесных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.

— По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 4 августа, в России ликвидировано 32 лесных пожара на площади 10 838 гектаров, — отметили в заявлении.

Как уточняется, на сегодняшний день российские специалисты проводят активную борьбу со 171 пожаром, бушующим на площади 126 тысяч 549 гектаров.

Ранее Лайф писал, что авиация Минобороны потушила уже более 750 тысяч гектаров леса в Сибири.

Напомним, в настоящий момент режим ЧС действует в четырёх регионах: Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и одном районе Бурятии.