Суд арестовал одного из организаторов разбоя с участием сотрудников ФСБ

Бывший сотрудник прокуратуры Жаров Константин Никифорович стал одним из двух новых фигурантов дела о разбое, в котором приняли участие сотрудники ФСБ, сообщает ТАСС.

Как уточняется, суд арестовал мужчину по подозрению в организации нападения, в результате которого были украдены 136 миллионов рублей. Ещё один подозреваемый числится в розыске.

— Следствие установило ещё двоих фигурантов дела о разбое: арестован один из предполагаемых организаторов хищения, бывший сотрудник прокуратуры Жаров Константин Никифорович, освободившийся в этом году из колонии, а Борис Караматов скрылся от следствия и объявлен в розыск, — рассказал источник в силовых структурах.

Отмечается, что Жаров за участие в нападении получил 19 миллионов и был задержан в тот момент, когда пришёл в банк с целью получить эти деньги. Караматов же, по версии следователей, уговорил хозяина похищенных миллионов привезти их в банк.

Ранее Лайф сообщал, что 2 июля в Москве были задержаны сотрудники российских спецслужб, причастные к хищению денег у частного предпринимателя. Позже пятеро были арестованы, ещё двое заключены под домашний арест.