Российский робот "Фёдор" научился шутить и философствовать

Отмечается, что технологичный помощник человека будет докладывать о предстартовой подготовке перед полётом на МКС.

Российский робот "Фёдор", отправляющийся 22 августа на Международную космическую станцию (МКС), научился шутить и философствовать. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на исполнительного директора по перспективным программам и науке госкорпорации "Роскосмос" Александра Блошенко.

— Как и любой человек, Skybot F-850 очень общительный, с юмором. Он может поддержать любую тему разговора, ответить на самые различные вопросы, начиная от приветственных, продолжая о его создателях и заканчивая философией космоса, — рассказывает Блошенко.

По его словам, сидя в корабле "Союз МС-14" перед запуском ракеты-носителя "Союз-2.1а", робот будет докладывать о предстартовой подготовке, а также сообщать текущую обстановку. На этапе выведения корабля на орбиту Skybot определит значение перегрузки и наступление невесомости.

Электронные системы робота будут подключены к аккумуляторам от скафандров "Орлан", в которых космонавты обычно выходят в открытый космос.

Напомним, что "Фёдор" в преддверии полёта на МКС получил новое имя — Skybot F-850. Кроме того, чтобы "Фёдор" свободно перемещался в космических отсеках, его уменьшили. Также перед полётом на МКС робот получил функцию голосового помощника и завёл свою страничку в социальной сети "Твиттер".