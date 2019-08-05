Самолёты морской авиации разведали зону лесных пожаров в Якутии и Приамурье

Отмечается, что самолёты совершили полёт на высоте 2,5–3 тысячи метров из-за сильного задымления.

Противолодочные самолёты Тихоокеанского флота Ту-142 исследовали обстановку в районах крупных лесных пожаров в Якутии и Амурской области. Об этом сообщила журналистам пресс-служба флота, передаёт ТАСС.

— Пара дальних противолодочных самолётов Ту-142 морской авиации Тихоокеанского флота 4 августа провела десятичасовую разведку очагов крупных лесных пожаров на севере и юге Республики Саха (Якутия) и в Амурской области, — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, самолёты совершали полёт на высоте 2,5–3 тысячи метров, в том числе и по причине сильного задымления, обследовав более 300 квадратных километров.

Напомним, что в настоящий момент режим ЧС в связи с пожарами действует в четырёх регионах: Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и одном районе Бурятии. За прошедшие сутки устранено более 30 пожаров, а в общей сложности авиация Минобороны потушила уже более 750 тысяч гектаров сибирского леса.