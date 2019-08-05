Мадуро о Колумбии: Недееспособное государство

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Фото © Flickr / UN Geneva

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе выступления в Каракасе назвал Колумбию "недееспособным государством", которое угрожает безопасности его родной страны.

Эта страна является недееспособным государством, в границах которого процветают контрабандисты, торговцы наркотиками и военизированные формирования, — заявил Мадуро.

Он также сообщил, что в этом году венесуэльские правоохранители задержали рекордное количество наркотиков, поступивших из Колумбии.

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