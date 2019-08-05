Опрос: Больше половины россиян летом уезжают на дачу

В летний сезон на свои дачные участки выезжает более 62% россиян. К такому выводу пришли в результате опроса специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), пишет РИА "Новости".

Отмечается, что 20 из упомянутых 62% навещают свой участок еженедельно, а 8% проводят за городом почти всё лето. Ещё 21% приезжает на дачу около трёх-четырёх раз за весь сезон — как правило, это относится к молодёжи в возрасте от 18 до 24 лет (32%) и от 25 до 34 лет (27%).

При этом авторы опроса отметили, что на протяжении 14 лет собственники огородов чаще всего используют землю, находящуюся в собственности, в целях выращивания продуктов для собственного употребления. На сегодняшний день к таким себя относят 42% респондентов, ещё 34% опрошенных декоративно украшают свои участки, в то время как 26% приезжают в загородные дома, намереваясь отдохнуть. При этом среди последних больше всего жителей столицы и Санкт-Петербурга.

Как уточняется, в опросе, проведённом 10 июля, приняли участие 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет.

Ранее Лайф рассказал, сколько россиян хотели бы приобрести дачу.