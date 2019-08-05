Посольство РФ выразило соболезнования в связи со стрельбой в США

Посольство России в США выразило соболезнования в связи с тремя инцидентами со стрельбой — в Эль-Пасо (штат Техас), Дейтоне (штат Огайо) и Чикаго (штат Иллинойс). Об этом сообщается на странице дипмиссии в "Фейсбуке".

— С глубокой скорбью мы узнали о преступлениях, которые произошли в Эль-Пасо, Дейтоне и Чикаго. Посольство разделяет скорбь тех, кто потерял своих близких, и желает скорейшего выздоровления пострадавшим, — говорится в сообщении.

Напомним, что за последние сутки в США произошло три инцидента со стрельбой. Трагедия в Дейтоне повлекла за собой смерть девятерых человек, в Эль-Пасо погибло двадцать, а в ходе происшествия в Чикаго ранения получили семь человек. Свои соболезнования по поводу случившегося уже выразил президент РФ Владимир Путин.