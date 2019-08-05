Хоккеист Гусев рассказал о занятиях английским языком с репетитором

Российский нападающий Никита Гусев, состоящий в клубе "Нью-Джерси Девилз", рассказал о подготовке к новому сезону Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Этим хоккеист поделился в интервью NHL.com.

Гусев отметил, что помимо тренировок занимается с репетитором по английскому, подчеркнув необходимость изучения языка.

— Надо попасть в англоязычную среду. За несколько недель в "Вегасе" я понял, что умею схватывать на лету. Тебе один раз сказали, и на второй раз ты уже запомнил. Конечно, я каждый день, кроме воскресенья, занимаюсь с репетитором, — пояснил он.

Однако всё же проще учить язык через общение в команде, добавил хоккеист.