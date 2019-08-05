Специалисты назвали отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами

Наиболее высокие зарплаты зафиксированы в нефтедобывающей отрасли, а самые низкие — в лёгкой промышленности.

Средняя зарплата россиянина за последние 20 лет стала больше в 20 раз и на сегодняшний день составляет 30 тысяч рублей. К такому выводу пришли авторы исследования РИА "Новости".

В ходе исследования эксперты изучили 27 отраслей и обнаружили, что процент высокооплачиваемых сотрудников лишь в трети из них превышает средний показатель по стране.

При этом наиболее высокие зарплаты отметили в сфере добычи полезных ископаемых. Среди газовиков, нефтяников и шахтёров более высокий доход отметили примерно у 37% работников.

Также зарплату в 75 тысяч и выше обнаружили у 34% жителей страны, работающих в сфере рыболовства и рыбоводства.

Кроме того, эксперты обратили внимание на финансовую отрасль. В банковской сфере высокие зарплаты отметили примерно у 33% сотрудников.

Замкнули пятёрку лидирующих сфер IT, связь и массовые коммуникации и профессиональная, научная и техническая деятельность. Более четверти работников, занятых в данных направлениях, зарабатывают в среднем 75 тысяч и больше.

Рассматривая сферу лёгкой промышленности как наиболее низкооплачиваемую, участники исследования выделили такие отрасли, как образование, сельское и лесное хозяйство, гостиницы, кафе и рестораны. Месячный доход более чем 30% людей, занятых в данных сферах, составляет менее 15 тысяч рублей.

Отмечается, что исследование основывается на данных по заработным платам за 12 месяцев, с 1 мая 2018 года по 1 мая 2019 года, и по распределению доходов в апреле 2019 года.