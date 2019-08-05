СМИ: В России собираются возродить институт цеховых и офисных врачей

Отмечается, что для введения подобной инициативы понадобится решить вопрос о лицензировании и системе оплаты.

Минздрав РФ изучает возможность возрождения института цеховых и офисных врачей. Об этом сообщают "Известия", ссылаясь на соответствующие документы.

Замначальника аппарата правительства Ольга Кривонос подписала протокол совещания, на котором имело место обсуждение данного вопроса.

Исходя из данных документа, предоставленного изданию, следует, что Минздрав до 20 августа должен представить в кабмин "предложения по восстановлению и развитию системы оказания медицинской помощи на производстве", включая разработки по усовершенствованию законодательства по данной теме.

Также Минздраву необходимо согласовать планирующиеся шаги с рядом других ведомств, а именно с Минтрудом, Роспотребнадзором и Федеральным фондом ОМС (ФФОМС).

— Введение цеховой медицины потребует урегулирования вопросов лицензирования этого вида деятельности и системы оплаты, поскольку работодатели сокращают издержки, которые не связаны непосредственно с производством. Необходимо думать о схеме финансирования, — приводятся слова члена Экспертного совета при Правительстве РФ Александра Сафонова.

Отмечается, что вышеперечисленные ведомства должны представить Минздраву дополнительные предложения, касающиеся мотивации работодателей открывать медподразделения в компаниях. В качестве примера предложено решить вопрос оплаты труда врачей за счёт средств ОМС.