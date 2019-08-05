На дно реки будет уложен фундамент из песка до уровня воды, а на него — сланец с суглинком.

В Хабаровске на время паводка засыплют ворота дамбы, чтобы избежать подтоплений в черте города. Об этом сообщает региональное правительство.

Отмечается, что к середине недели вода может подняться до критических для города отметок, что приведёт к потопам на нескольких улицах города.

— Ширина сооружения составит шесть метров, длина — 130 метров. Дамба будет перекрывать 10-метровый уровень. Для этого только на дно уложат свыше 10 тысяч тонн песка. Работы необходимо завершить уже к 7 августа, когда начнёт подходить основная волна паводка, — заявил министр транспорта и дорожного хозяйства края Валерий Немытов.

В ходе работ на дно реки будет уложен фундамент из песка до уровня воды, а на него — сланец с суглинком. После паводка дамба будет демонтирована.