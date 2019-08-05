В Хабаровском крае ушли под воду десятки дач

Десятки дач на островах под Хабаровском оказались затоплены в связи с подъёмом уровня воды в реке Амур, который достиг 443 сантиметров. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

— Продолжается повышение уровня воды в реке Амур, из-за чего происходит постепенное подтопление островной части краевого центра — островов Дачный, Кабельный, Большой Уссурийский. По состоянию на утро 5 августа он повысился на 14 сантиметров и составил 443 сантиметра… Десятки дач оказались во власти воды, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее ведомство рассчитывало, что к 6–8 августа уровень воды в Амуре может достичь 580–630 мм. В регионе действует режим ЧС из-за паводковой ситуации.