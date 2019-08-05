В Приморье объявили штормовое предупреждение 8 и 9 августа

Специалисты подчеркнули, что в отдельных районах возможна гроза, а также напомнили, что на малых реках "южных и восточных районов с возможными резкими подъёмами до трёх метров" ожидаются паводки.

Ожидаемый выход тропического шторма "Франсиско" стал причиной объявления штормового предупреждения в Приморском крае, сообщает местный Гидрометцентр.

— Утром и днём 8 августа, ночью 9 августа в Приморском крае ожидаются сильные дожди (15–45 мм за 12 часов и менее), в г. Владивостоке и южной половине местами очень сильные дожди с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее, — отмечается в заявлении пресс-службы.

Специалисты подчеркнули, что в отдельных районах возможна гроза, а также напомнили, что на малых реках "южных и восточных районов с возможными резкими подъёмами до трёх метров" ожидаются паводки.

Среди наиболее опасных районов, в которых можно будет столкнуться с такими паводками, назвали Хасанский, Уссурийский, Октябрьский, Шкотовский, Партизанский, Лазовский, Ольгинский районы.

Ранее Департамент ситуационно-кризисного центра МИД России предупредил граждан РФ о приближении тропического шторма "Франсиско" к Японии и Южной Корее.