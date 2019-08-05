Площадь лесных пожаров в Якутии сократилась почти на 300 тысяч га

На территории над тушением возгораний работают два самолёта-амфибии Бе-200 и два вертолёта Ми-8.

Общая площадь лесных пожаров за сутки сократилась с 1,2 миллиона гектаров до порядка 920 тысяч гектаров. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

— По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории Республики Саха (Якутия) действует 101 природный пожар на общей площади 919 696 га, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на территории действует авиация МЧС, включающая два самолёта-амфибии Бе-200, сбросившие за сутки на участки возгорания 167,5 тонны воды, и два вертолёта Ми-8, сбросившие 20 тонн.

Согласно информации ведомства, в зоне задымления из-за пожаров находятся 70 населённых пунктов в 12 районах Якутии. Также небольшое задымление, несмотря на прошедший дождь, наблюдается в Якутске.

По данным ТАСС, ссылающегося на главу района Гаврила Чирикова, сухая и ветреная погода привела к задымлению в Верхоянском районе на севере Якутии, где горит 325 тысяч гектаров леса.

Напомним, что с 1 августа в Якутии введён режим ЧС. Ранее Лайф писал, что за сутки на территории России ликвидировали 30 лесных пожаров.