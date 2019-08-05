Площадь лесных пожаров в Якутии сократилась почти на 300 тысяч га

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Фото © ФБУ "Авиалесоохрана"

На территории над тушением возгораний работают два самолёта-амфибии Бе-200 и два вертолёта Ми-8.

Общая площадь лесных пожаров за сутки сократилась с 1,2 миллиона гектаров до порядка 920 тысяч гектаров. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории Республики Саха (Якутия) действует 101 природный пожар на общей площади 919 696 га, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на территории действует авиация МЧС, включающая два самолёта-амфибии Бе-200, сбросившие за сутки на участки возгорания 167,5 тонны воды, и два вертолёта Ми-8, сбросившие 20 тонн.

Согласно информации ведомства, в зоне задымления из-за пожаров находятся 70 населённых пунктов в 12 районах Якутии. Также небольшое задымление, несмотря на прошедший дождь, наблюдается в Якутске.

По данным ТАСС, ссылающегося на главу района Гаврила Чирикова, сухая и ветреная погода привела к задымлению в Верхоянском районе на севере Якутии, где горит 325 тысяч гектаров леса.

Напомним, что с 1 августа в Якутии введён режим ЧС. Ранее Лайф писал, что за сутки на территории России ликвидировали 30 лесных пожаров.

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