СМИ: Девять человек погибли из-за сильных дождей в горах Китая

【湖北恩施鶴峰景區突發山洪 致7人死亡 已救出38人】8月4日傍晚，湖北恩施鶴峰一峽谷景區內因暴雨突發山洪，經初步瞭解，截至當日23時許，7人遇難，救出38人，10餘人被困，無生命危險，施救還在進行中。 pic.twitter.com/KbHp0Bgd4m— 人民日報 People's Daily (@PDChinese) August 5, 2019
Девять человек погибли из-за горных потоков, спровоцированных проливными дождями в центральной провинции Китая Хубэй, сообщает Синьхуа.
По предварительным данным, ещё четыре человека числятся пропавшими без вести. На месте работают специалисты. По состоянию на утро понедельника 61 человек был спасён.
Ранее также поступала информация о семи жертвах и более чем десятке человек, оказавшихся в ловушке в ущелье из-за сильного дождя.
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