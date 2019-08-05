СМИ: Девять человек погибли из-за сильных дождей в горах Китая

Девять человек погибли из-за горных потоков, спровоцированных проливными дождями в центральной провинции Китая Хубэй, сообщает Синьхуа.

По предварительным данным, ещё четыре человека числятся пропавшими без вести. На месте работают специалисты. По состоянию на утро понедельника 61 человек был спасён.

Ранее также поступала информация о семи жертвах и более чем десятке человек, оказавшихся в ловушке в ущелье из-за сильного дождя.