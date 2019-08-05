В Бразилии наркобарон пытался сбежать из тюрьмы, притворившись своей дочерью

2

Фото © Pixabay

Несмотря на безупречность плана, выдала преступника его чрезмерная нервозность, которую и заметили полицейские.

В Бразилии местный наркобарон предпринял попытку сбежать из тюрьмы, примерив на себя образ своей дочери. Подробности истории сообщает The Guardian.

Для побега Клаувино да Сильва решил надеть силиконовую маску и парик с длинными тёмными волосами, а также узкие джинсы с розовой футболкой, на которой красовались пончики.

Несмотря на всю, казалось бы, безупречность плана, против преступника сыграла его чрезмерная нервозность, которую и заметили полицейские. Сейчас правоохранители выясняют, какую роль в данной постановке сыграла дочь наркобарона.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×