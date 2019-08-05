Синоптики обещают москвичам прохладную погоду с небольшим дождём 5 августа

В понедельник москвичей ожидает облачный, прохладный день с небольшими осадками. Такими данными поделились синоптики Гидрометцентра РФ.
Как уточняется, в дневное время температура будет колебаться в районе 13–15 градусов тепла, а ближе к ночи опустится до +8 градусов. Кроме того, специалисты обещают небольшой дождь в столичном регионе.
Ветер ожидается средне-западный, со скоростью 7–12 метров в секунду. Атмосферное давление составит примерно 739 миллиметров ртутного столба.
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