Из-за сильных дождей в Благовещенске подтоплено более 200 придворовых участков

Отмечается, что в прошедшую субботу за час в регионе выпала десятидневная норма осадков.

В Благовещенске более 200 придворовых территорий оказались подтоплены после сильных дождей. Об этом сообщается на сайте Правительства Амурской области.

— За минувшие сутки вода зашла на 236 придворовых территорий в городе Благовещенске, — говорится в сообщении.

По информации ТАСС со ссылкой на правительство региона, в прошедшую субботу в Благовещенске за час выпала десятидневная норма осадков.

Согласно приведённым на сайте региона данным, подтоплено 10 придворовых территорий в Октябрьском районе Амурской области и 16 в Михайловском. В Белогорске в зоне паводка остаются 350 дачных участков, за сутки вода покинула 55 жилых домов.

Как ранее писал Лайф, 25 июля в Амурской области был введён режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, вызванного сильными дождями. Без транспортного сообщения остаются 17 населённых пунктов. Жителей села Усть-Ивановка Благовещенского района эвакуировали из-за угрозы разрушения дамбы.