В Приморье два человека погибли в ДТП с внедорожником

В Приморском крае в результате опрокидывания внедорожника Toyota Land Cruiser погибло два человека, ещё три госпитализированы. Об этом сообщает региональное УМВД РФ.

ЧП произошло на автодороге Лазо — Заповедное. Отмечается, что 22-летний водитель внедорожника в какой-то момент не справился с управлением и съехал в кювет, где машина перевернулась.

Погибшими оказались девушка 22 лет и 34-летний мужчина, которые скончались до приезда скорой помощи. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.