В ДТП с автобусом в Саратовской области пострадало шесть человек

Шесть человек, включая двоих детей, пострадали в аварии с участием рейсового автобуса на трассе в Саратовской области. ДТП произошло на 376-м километре автодороги Сызрань — Саратов — Волгоград, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

— Водитель, управляя автобусом, допустил съезд в кювет и опрокидывание транспортного средства, — говорится в сообщении.

В результате четверо взрослых и двое несовершеннолетних были доставлены в лечебное учреждение на осмотр. Их повреждения оцениваются как незначительные.