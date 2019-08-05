В ДТП с автобусом в Саратовской области пострадало шесть человек

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Фото © VK / Типичный Саратов

Шесть человек, включая двоих детей, пострадали в аварии с участием рейсового автобуса на трассе в Саратовской области. ДТП произошло на 376-м километре автодороги Сызрань — Саратов — Волгоград, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Водитель, управляя автобусом, допустил съезд в кювет и опрокидывание транспортного средства, — говорится в сообщении.

В результате четверо взрослых и двое несовершеннолетних были доставлены в лечебное учреждение на осмотр. Их повреждения оцениваются как незначительные.

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