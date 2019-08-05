Лайф публикует видео с места ДТП с автобусом из Германии в Саратовской области

Одного из пострадавших в ДТП с автобусом на трассе в Саратовской области готовят к транспортировке в Саратов — 10-летний мальчик получил сложную челюстно-лицевую травму. Лайф публикует видео с места аварии.
Ещё трое пострадавших находятся в хирургическом отделении, двое — на амбулаторном лечении.
Автобус Volvo следовал из Германии в город Камышин. По непонятной пока причине водитель транспортного средства допустил съезд в кювет. В результате автобус опрокинулся, пострадало шесть человек.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram