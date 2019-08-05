В Кемеровской области ищут пропавшего вместе с сыновьями грибника

Кемеровские полицейские объявили в розыск пропавших без вести мужчину и его сыновей, уехавших в лес за грибами. Об этом сообщает пресс-служба областного ГУ МВД.

Правоохранители ищут 52-летнего седого мужчину ростом около 170 см, среднего телосложения, а также его сыновей 2014 и 2017 года рождения.

— 4 августа в 19:00 (15:00 мск) они уехали из дома за грибами на мотоцикле "Урал" синего цвета с коляской и до настоящего времени не вернулись. Также с ними была собака породы лайка рыжего окраса, — уточняется в сообщении.

Сотрудники полиции просят граждан, видевших мужчину и его сыновей, позвонить по номеру телефона в Кемерове: 8-(3842)-68-06-10 либо "02" (102 — с мобильного).