Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала лета

Минувшая ночь в российской столице стала самой холодной с начала лета, температура опустилась до рекордной отметки +6,7 градуса. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на сотрудника центра погоды "Фобос" Елену Волосюк.

— Нынешняя ночь выдалась самой холодной с начала лета, — заявила специалист.

По словам Волосюк, на востоке Подмосковья прошедшей ночью зафиксировали температуру 1,9 градуса тепла.

Как ранее писал Лайф, август начал устанавливать температурные рекорды с самых первых дней. 4 августа температура в Москве побила рекорд 70-летней давности. По словам метеорологов, 5 августа обещает стать ещё более холодным днём.