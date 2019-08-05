Полиция США показала видео момента ликвидации стрелка из Огайо

Вооружённый винтовкой молодой человек, одетый в бронежилет, был убит на входе в бар.

Полиция города Дейтон, штат Огайо, показала видео момента ликвидации 24-летнего Коннора Беттса, убившего девять человек, в том числе собственную сестру.

На кадрах видно, как люди в панике разбегаются в разные стороны. Вскоре в кадр попадает вооружённый винтовкой молодой человек. Правоохранителям удаётся ликвидировать его у входа в местный бар.

Как рассказали полицейские, на Беттсе были надеты бронежилет, маска и устройство для защиты слуха.

Напомним, стрельба в Дейтоне произошла около часа ночи 4 августа. Свидетели трагедии публиковали видео с моментом атаки. На кадрах слышна автоматная очередь и видно, как люди в ужасе начинают разбегаться. При обысках в доме устроившего стрельбу Коннора Беттса нашли записи, подтверждающие интерес к убийствам.