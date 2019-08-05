Названы самые популярные у россиян месяцы для свадеб

Наименее популярным для жителей России в прошлом году стал период с января по март.

Самыми популярными месяцами для свадеб в России в 2018 году стали июль, август и сентябрь. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Министерства юстиции.

В этот период было заключено 377,4 тысячи браков. На втором месте отрезок с апреля по июнь — 222,3 тысячи свадеб. Далее следует временной интервал с октября по декабрь, в котором зарегистрировали 208,5 тысячи актов о заключении брака. Реже всего россияне женятся с января по март — 158,7 тысячи регистраций.

Всего в прошлом году было заключено 967 тысяч браков.

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