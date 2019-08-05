На Украине целый город остался без горячей воды из-за долгов населения

Общая сумма задолженности населения украинского города составила почти два миллиона гривен (около 4,65 миллиона рублей).

Целый город на Украине был отключён от снабжения горячей водой из-за того, что жители накопили долги за услуги водоотвода и водоснабжения. Об этом сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на сообщение Энергодарского городского совета.

Задолженность в украинском городе Энергодаре Запорожской области на конец июля составила один миллион 826 тысяч гривен (около 4,65 миллиона рублей).

— В связи с этим с 1 августа в Энергодаре отключены от электроснабжения ЦТС и ТРП, вследствие чего прекращена подача горячей воды в жилые дома, объекты и предприятия, — говорится в сообщении горсовета.

Однако на рабочем совещании, которое прошло в Запорожской областной госадминистрации при участии мэра Энергодара, было принято решение предоставить коммунальному предприятию "Тепловодоканал" финансовую поддержку в размере десяти миллионов гривен.

В том случае, если депутаты примут проект, вопрос о горячей воде в городе будет решён в кратчайшие сроки.

Что касается долгов населения, то в городском совете подчеркнули, что для решения этого вопроса был разработан пошаговый план действий.