В Екатеринбурге трое в масках ограбили отделение Почты России

Их добычей стала сумма, которой хватит лишь на несколько походов в хороший ресторан.

В Екатеринбурге трое неизвестных совершили вооружённый налёт на отделение Почты России, сообщает URA.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, остановить налётчиков пыталась диспетчер. Она потянулась к тревожной кнопке, нападавшие увидели это и ударили её по голове рукояткой пистолета. В результате женщина была госпитализирована с травмой.

Как уточнил начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, злоумышленники ворвались в помещение после открытия почтового отделения. Один из них был вооружён похожим на пистолет предметом.

— Добычей налётчиков стала сумма, которой грабителям хватит, чтобы всего несколько раз сходить в хороший ресторан, — рассказал Горелых, подчеркнув, что украденные средства были для внутреннего оборота.

Он отметил, что по факту случившегося будет заведено уголовное дело о вооружённом разбое.

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