Умер один из пострадавших при взрыве на пороховом заводе в Перми

В реанимационном отделении остаётся сотрудник предприятия, получивший множественные ожоги тела.

В Перми скончался один из пострадавших при взрыве на пороховом заводе, ещё три человека выписаны из больницы. Об этом сообщает "59.ру".

— Один пациент скончался, а трое направлены на амбулаторное лечение в поликлинику, — цитирует издание представителя краевого Минздрава.

Как уточняется, умерший молодой человек при взрыве получил сильные ожоги.

В реанимационном отделении остаётся один пострадавший — у него множественные ожоги тела.

Напомним, взрыв на Пермском пороховом заводе произошёл 31 июля. Причины случившегося выясняет специальная комиссия.