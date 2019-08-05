Умер один из пострадавших при взрыве на пороховом заводе в Перми

В Перми скончался один из пострадавших при взрыве на пороховом заводе, ещё три человека выписаны из больницы. Об этом сообщает "59.ру".
— Один пациент скончался, а трое направлены на амбулаторное лечение в поликлинику, — цитирует издание представителя краевого Минздрава.
Как уточняется, умерший молодой человек при взрыве получил сильные ожоги.
В реанимационном отделении остаётся один пострадавший — у него множественные ожоги тела.
Напомним, взрыв на Пермском пороховом заводе произошёл 31 июля. Причины случившегося выясняет специальная комиссия.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram