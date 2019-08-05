СМИ: Зеленский встретится с Трампом в конце сентября

Встреча лидера Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, вероятнее всего, состоится ближе к концу сентября. Об этом сообщает "Апостроф", ссылаясь на неназванный источник.

Главы двух государств могут встретиться в ходе 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая откроется 17 сентября в Нью-Йорке. В свою очередь, выступления мировых лидеров в рамках ежегодной сессии пройдут с 24 по 30 сентября.

— Встреча, вероятнее всего, состоится во время визита Зеленского в США, где украинский президент готовится выступить на заседании Генеральной ассамблеи ООН, — цитирует собеседника издание.

Кроме того, по словам источника, подготовительный процесс к этой встрече уже был запущен, обе стороны в ней "очень заинтересованы".

Примечательно, что если встреча двух лидеров состоится, то Зеленский и Трамп могут посвятить разговор военной и экономической поддержке Украины и согласованию позиций по ряду вопросов.